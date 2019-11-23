السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يوجه بإنشاء "مركز التدخل السريع" في الجزء الأخير من عقبة الباحة



الباحة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

وجاء قرار سموه بإنشاء المركز ليضم الدفاع المدني, والمرور, والهلال الأحمر السعودي, وفريق الصيانه بإدارة النقل, وذلك من أجل مباشرتها للحوادث التي تحدث في العقبة في اسرع وقت, موجهاً بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

وأتى قرار سمو أمير الباحة حرصاً منه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصاً أيام الشتاء نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب مما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.

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22:54ت م

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