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المغامسي: 3 مستويات لمكافحة الفساد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أن مكافحة الفساد من الأمور المهمة التي تقوم عليها الدولة، لافتًا إلى أن للقضاء والقضاة دورًا مهمًّا في مكافحة الفساد.
وقال المغامسي خلال استضافته في برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC: إن مكافحة الفساد يجب أن تكون على 3 مستويات، الأول هو مكافحة فساد المتنفذين ومن هم دونهم، حيث لهم السلطة والسطوة التي تسهل لهم الحصول على المال العام دون رقابة أو حساب.
أما المستوى الثاني من الفساد هو الموظف العام الذي يكون من مهامه جباية الأموال أو تحصيل الأموال من الناس لصالح الدولة.
ولفت المغامسي إلى أن المستوى الثالث هو ما يتعلق بالقضاء وإعادة الحقوق إلى الناس، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على إعادة الحقوق لأصحابها.
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