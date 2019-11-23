المضلعاني : انتظروا موجة دفء مساء الغد

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث المتخصص في الطقس عيد المضلعاني، أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع التدريجي، اعتبارًا من مساء الغد، وتصل موجة الدفء إلى ذروتها يوم الأربعاء المقبل.

وقال المضلعاني: موجة الاستقرار ما زالت مستمرة، ولكن درجات الحرارة تبدأ تعود إلى معدلاتها الطبيعية، بداية من مساء غدٍ، وترتفع أكثر يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح الأجواء أكثر دفئًا خلال النهار وإحساس قليل بالحرارة في المناطق المجاورة للساحل خريطة درجات الحرارة نهار الأربعاء المقبل تصل بتبوك إلى 27.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي.

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