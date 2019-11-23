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شكرا لقرائتكم فيديو.. متى يكون تعدد الزوجات جائزًا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متى يكون تعدد الزوجات جائزًا؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قضية تعدد الزوجات من الأمور التي تحظى باهتمام العديد من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضرورات أو الأمور التي تجعل التعدد ضرورة.
وقال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: إن التعدد في الأصل مشروع، لكن رأى أن الأمر يتعلق بالمقدرة من جميع النواحي، مشبهًا الأمر بإنشاء مؤسسة تربوية ثانية في بيت ثانٍ إذا نجح في الأولى.
وأضاف أن التعدد يستلزم المقدرة البدنية والمالية، فالبدنية أن يستطيع أن يفي بما تريد المرأة من زوجها، كما يجب أن يكون قادرًا بماله، فإن كان غير قادر فلا ينبغي له أن يعدد؛ لأنه قد يؤدي به ذلك إلى ترك ما أوجبه الله عليه من العدل بين الزوجات في العطية والنفقة.
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