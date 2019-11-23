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العلياني يستعيد حسابه في تويتر
تبرأ من التغريدات المسيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن الإعلامي علي العلياني من استعادة حسابه على تويتر، بعد اختراقه من قبل بعض الأشخاص.
وقال العلياني في تغريدة له: أشكر كل من ساهم في إعادة حسابي بعد اختراقه، وأعلن العلياني تبرأه من التغريدات المسيئة بالقول: من يعرفني جيدًا يعلم بأن السعودية وكافة المسؤولين فيها خط أحمر، وهم دائمًا محل تقديري.
والمعروف أن العلياني هو مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي متابعات الخليج 365 ومجموعة إنسان على شاشة mbc1.
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