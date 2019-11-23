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العلياني يستعيد حسابه في تويتر

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2019-11-23

العلياني يستعيد حسابه في تويتر

تبرأ من التغريدات المسيئة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن الإعلامي علي العلياني من استعادة حسابه على تويتر، بعد اختراقه من قبل بعض الأشخاص.

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وقال العلياني في تغريدة له: أشكر كل من ساهم في إعادة حسابي بعد اختراقه، وأعلن العلياني تبرأه من التغريدات المسيئة بالقول: من يعرفني جيدًا يعلم بأن وكافة المسؤولين فيها خط أحمر، وهم دائمًا محل تقديري.

والمعروف أن العلياني هو مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي متابعات الخليج 365 ومجموعة إنسان على شاشة mbc1.

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