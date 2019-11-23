السعودية اليوم / بلدية الطوال تكثف جهودها لمكافحة الحشرات



الطوال ٢٦ ربيع الأول ١٤٤١ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ م واس

كثَّفت بلدية محافظة الطوال ممثلةً في إدارة الخدمات حملاتها الميدانية في أعمال الصحة العامة والمكافحة الميكانيكية البيئية في المحافظة والقرى التابعة لها المحيطة بتلك التجمعات.

وأوضح رئيس بلدية الطوال المهندس عبدالوهاب محمد مباركي أن البلدية ونفذت عدد من الزيارات الميدانية لاستكشاف بؤر تجمع وتكاثر البعوض والحشرات ومعالجتها كيميائياً وبيولوجياً وإزالة الأشجار الضارة وردم وتجفيف المستنقعات وتجمع المياه وتكثيف الرش بأجهزة الضباب الحراري، وULV وذلك للحد من أنتشار البعوض والحشرات وآفات الصحة العامة، سعياً للإرتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها تحقيقا برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ و رؤية المملك 2030.

// انتهى //

20:35ت م

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