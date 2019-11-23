

صبيا 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم ، فعاليات اللقاءً المفتوح للجاليات بمشاركة 85 شخصاً من مختلف الجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمن العديد من المحاضرات والكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، إضافة لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية والتعريفية بتعاليم البدين الإسلامي الحنيف , مؤكداً أن هذه اللقاءات تعد حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.

وأشاد النعمي بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة، وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحساناً وقبولاً كبيراً من الجاليات.

// انتهى //

20:30ت م

0116





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 85 مشاركًا في اللقاء المفتوح للجاليات بدعوي الملحاء في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.