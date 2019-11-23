السعودية اليوم / الهجرة الدولية: ضبط 9 قوارب هجرة قبالة ليبيا خلال يومين



طرابلس 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

ضبطت المنظمة الدولية للهجرة 9 قوارب تنقل أكثر من 600 مهاجر غير قانوني خلال الـ 48 ساعة الماضية قبالة السواحل الليبية.

ودعا رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيدريكو سودا، الاتحادين الأوروبي والأفريقي لدعم تحول عاجل في مقاربة الوضع في ليبيا، واتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الإيواء وإيجاد حلول بديلة لحماية الأرواح.

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20:06ت م

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