

القريات 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

يستقبل المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة القريات غداً طلبات الالتحاق في عددٍ من التخصصات والبرامج المهنية لمدة فصل تدريبي واحد.

واشترط المعهد على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة المتوسط، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً ، وأن يكون لائقاً طبياً، ومتفرغ كلياً للتدريب، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة، إضافة إلى مكافأة شهرية.

// انتهى //

20:02ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي بالقريات يعلن فتح باب القبول لعدد من البرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.