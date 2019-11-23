هكذا احتفي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بحضور ولي العهد لسباق فولامولا

السبت 23 نوفمبر 2019

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

احتفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد برعاية وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لانطلاق سباق فولامولا إي الدرعية يوم أمس بأبيات حماسية نالت استحسان الجميع.



وقال الأمير عبدالرحمن في مستهل قصيدته:

ألا أيُّها الهطّالُ جُودًا ورحمةً *** وإنَّكَ غيْثٌ لا يُبارِحُ سَرْمَدا

ألا أيُّها الأبطالُ أجْمَعُ عامِدًا *** لِمِثْلِكَ أنْتَ الجَمْعُ لَو كُنْتَ مُفْرَدا

تواضُعُكَ الأخَّاذُ يَكْسوكَ هَيْبَةً *** جَديرًا بِِها قَدْ دُمْتَ خَلْقًا ومَشْهَدا

وبعد دقائق انهالت آلاف التعليقات المؤيدة لمضمون هذه الأبيات؛ حيث كتب حمزة السيد معلقًا: ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، هو شلال الفرح للوطن ولشعب والأمة، يعمل ليل نهار من أجل إسعاد شعب وأمة، يفرح لفرحنا ويسعد لسعدنا وبكل تفاصيل الحياة هو معنا، رؤيته شاملة ومتكاملة ستحقق كل أهدافها المرجوة بإذن الله تعالى.

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وقال الشاعر علي الحازمي، عبر وسم جاكيت ولي العهد:

إن الجاكيت عليك أجمل ملبس *** فكأنما هو سندس وزبرجد

ما زُين الجاكيت إلَّا عِندما *** أُلْبِسْتَهُ، ولِذا الجميع يغَرِّد

أنتَ الأمير، وما اللِباس مُجَمِّلٌ *** لك بل لباسك في بَهائكَ يُحسَدُ

لو ألبس الناسُ الجَواكِت أنتَ في *** أُفُقِ المَهابَةِ والجَمالِ الأَوحَدُ

وغردت شذى الشمال بأبيات شعرية تعليقًا على صورة ولي العهد بالقول:

مدري خلق فيك الله الزين كله *** ولا خلق ربي من عيونك الزين

وقال حمد الماس: عندما تجتمع بلاغة وشاعرية شبيه الريح وهيبة ومجد ولي العهد محمد بن سلمان المحصلة أبيات حروفها من نور من أروع ما قرأت.