أبطال الإمارات للجوجيتسو: التتويج بالذهب في أبوظبي إنجاز مختلف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب زايد الكثيري وعمر الفضلي أبطال الإمارات في الجوجيتسو، عن سعادتهما بالحصول على ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة العالم للعبة والمقامة حاليا في العاصمة أبوظبي.
وقال اللاعبان، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، إن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للفترة المقبلة والبطولات المستحقة خلالها.
وأكد زايد الكثيري بطل الإمارات في وزن 56 كجم أن "المواجهات كانت صعبة للغاية خاصة في نصف النهائي".
وأتم اللاعب تصريحاته بإهداء الإنجاز لقيادة دولة الإمارات.
من جانبه، قال اللاعب عمر الفضلي الحائز على ميداليتين ضمن منافسات البطولة العالمية إن ذهبية أبوظبي علامة فارقة في حياته، مؤكدا أن تحقيقها لم يأت من فراع.
واختتم: "طموحي كبير في الفترة المقبلة وهو الحصول على جائزة أفضل لاعب للحزام البنفسجي في مونديال المحترفين بالسويد".
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