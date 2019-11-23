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2019-11-23 جريان السيول على طريقي مكة والطائف بعد هطول الأمطار على جبال الآسنة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements وثق مقطع فيديو متداول جريان السيول على طريقي مكة والطائف السريع، عصر اليوم، بعد هطول الأمطار على جبال الآسنة شرق مكة. شارك الخبر







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