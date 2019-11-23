شكرا لقرائتكم منظر خلاب لشلالات جبل القهر في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-23 منظر خلاب لشلالات جبل القهر في جازان متابعات الخليج 365 - جازان Advertisements وثق مغردون بالفيديو، مشهدًا بديعًا لتدفق المياه من شلالات جبال القهر في منطقة جازان. وهطلت- اليوم- أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وضاحية الملك عبدالله ومحافظات صبيا وبيش وهروب ومراكز العالية وقوز الجعافرة ومسلية والحقو والظبية وقرى خبت السيد والمخلاف وقرى الساحل، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. شارك الخبر







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