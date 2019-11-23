شكرا لقرائتكم المعهد الصناعي بالقريات يبدأ القبول غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-23 المعهد الصناعي بالقريات يبدأ القبول غدًا متابعات الخليج 365 - واس يستقبل المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة القريات غداً طلبات الالتحاق في عددٍ من التخصصات والبرامج المهنية لمدة فصل تدريبي واحد.

واشترط المعهد على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة المتوسط، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً ، وأن يكون لائقاً طبياً، ومتفرغ كلياً للتدريب، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة، إضافة إلى مكافأة شهرية. شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الصناعي بالقريات يبدأ القبول غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.