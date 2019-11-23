وفاة طالب في حديقة القمة بالباحة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

عُثر على شاب متوفى بحديقة القمة في الباحة، فيما تشير مصادر “متابعات الخليج 365” إلى أن الشاب يدرس في الصف الأول الثانوي، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو مشاكل أسرية، وكان قبل الحادث المؤلم بيوم واحد متغيبًا عن المنزل، وبعد البحث عنه وُجد في الحديقة متوفى.

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع والد الشاب، والذي اعتذر عن الحديث، وطلب الدعاء لابنه بالرحمة والمغفرة، وأن يعوضه الله بالجنة التي هي خير من الدنيا وما عليها.