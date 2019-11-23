شكرا لقرائتكم سيارة المستقبل ٢٠٣٠ تباع بـ٣٫٢ ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-23 سيارة المستقبل ٢٠٣٠ تباع بـ٣٫٢ ملايين ريال في معرض الرياض للسيارات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 اليوم في معرض الرياض الدولي ضمن مزاد علني٣٫٢٠٤٫٥٠٠ ريال سعودي، وهي السيارة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضمن معرض الرياض للسيارات .

وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية حيث جرت العادة بأن السيارات الرياضية لا تتماشى مع بعض الطرقات إلا أن هذه السيارة تتميز بتناسبها مع جميع الطرقات، إضافة إلى أن سقفها صناعة من خليط بين الألمونيوم والفايبر للمجسم كاملاً ومن الكربون أيضاً، كما تعدّ السيارة كهربائية بالكامل. شارك الخبر







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