الصخور تغلق النفق 16 في عقبة الباحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) تسببت الأمطار المنهمرة منذ أمس الأول على منطقة الباحة في انهيارات صخرية أغلقت النفق 16 في عقبة الباحة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه فور استلام غرفة العمليات لبلاغ عن احتجاز مركبة داخل النفق 16 في عقبة الباحة تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وباشرت حالة احتجاز اتضح إثر الكشف عليها أنها متوفاة.

تسببت الأمطار المنهمرة منذ أمس الأول على منطقة الباحة في انهيارات صخرية أغلقت النفق 16 في عقبة الباحة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه فور استلام غرفة العمليات لبلاغ عن احتجاز مركبة داخل النفق 16 في عقبة الباحة تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وباشرت حالة احتجاز اتضح إثر الكشف عليها أنها متوفاة.

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