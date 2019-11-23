السعودية | إلغاء الحصة الـ7 بمدارس عسير لمشاهدة الطلاب مباراة الهلال

شكرا لقرائتكم إلغاء الحصة الـ7 بمدارس عسير لمشاهدة الطلاب مباراة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري" توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة، بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر 2019.

وقال: "يأتي ذلك تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل السعودية في البطولة الآسيوية، فقد وجه تمكينهم من متابعة اللقاء، متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز".

وتحظى مباراة ممثل الكرة السعودية في النهائي الآسيوي باهتمام كبير، حيث سيواجه مستضيفه أوراوا الياباني، ويسعى الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك بعد خسارة النهائي الآسيوي من نفس الفريق منذ عامين أي في عام 2017.