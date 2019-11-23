شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار رسمي بتعيين ” طارق محمد” في منصب حكومي رفيع والأخير يتسلم مهامه في عدن رغم أنف الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة عروسة بعد دقائق فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘ .. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘صورة صادمة‘‘ وتفاصيل تهز الوطن العربي فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة ثقيلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!

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