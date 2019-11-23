شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة إلهام الفضالة في صورة عفوية كشفت ملامح وجهها الطفولي بدون رتوش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت المملثلة الكويتية إلهام الفضالة بصورة عفوية نالت استحسان متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي صورتها العفوية، بدت الفضالة بوجه طفولي ينم عن براءة للفنانة المشهورة في الكويت والخليج العربي.

وكانت الهام نشرت صورتين من تصوير مسلسلها "الكون في كفة" وهومن الاعمال المتوقع عرضها في الموسم الرمضاني 2020.

مسلسل "الكون في كفة" من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد الهواري، وإنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبد الأمير وهو يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي سيقدمها عبد الأمير خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد بو شهري، عبد الله بهمن، مرام البلوشي، عبد الله الطليحي وغيرهم من نجوم الكويت.

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الفنانة إلهام الفضالة في صورة عفوية كشفت ملامح وجهها الطفولي بدون رتوش



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هذا المسلسل هو الثاني على التوالي الذي يجمع بين إلهام فضالة والكاتب علي الدوحان، بعد أن خاضا أولى تجاربهما الفنية في الموسم الرمضاني 2019 عبر مسلسل "وما أدراك ما أمي"، الذي أخرجه حسين الحليبي وشارك في بطولته إلى جانب الفضالة، محمد العجيمي، هيا الشعيبي، هنادي الكندري، شيلاء سبت، حسين المهدي، ناصر عباس، فهد باسم، نور الشيخ، رتاج العلي، وشهد الكندري.

يشار إلى أن إلهام الفضالة كانت قد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللغلوغ على خطى صديقتها الفنانة هيا الشعيبي.