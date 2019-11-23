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عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان المجلس سيحل اي اشكالية مع التحالف وسيفوت الفرصة على من وصفهم بالمتربصين باتفاق الرياض. وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر: سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض. وتابع قائلا: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض. وذيل بن بريك تغريدته بهشتاق #محاكمة_الارهابي_امجد_خالد الذي وصل عدن مساء الجمعة ضمن اللجنة العسكرية للإشراف على الملحق العسكري لاتفاق الرياض. قد يهمك ايضاً: بالاسم والصورة.. من هو القائد الميداني وعضو اللجنة العسكرية السعودية الذي أصدر هاني بن بريك فتوى بإهدار دمه وإباحة قتله؟! خيالي .. شاهد كم مليوناً ثمن “الصنم” الذي أهداه تركي آل الشيخ للشاعر بدر بن عبدالمحسن! (لن تصدق)

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سم قـاتل.. 5 أطعمة تصيبك بالمرض وأحيانًا بالوفاة وشهدت مديريات مدينة عدن مساء الجمعة احتفالات شعبية واسعة النطاق احتفاء بعودة العميد امجد خالد. وعاد خالد يوم الجمعة ضمن لجنة عسكرية قادمة من المملكة العربية السعودية. واختير خالد ضمن اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق اتفاق الرياض بعدن. وامجد هو قائد لواء النقل بعدن. وعمت الاحتفالات مديريات المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان احتفاء بعودته. وفي وقت سابق قال مصدر أن اللجنة العسكرية الخاصة تضم كلا من ( اللواء الركن/ أحمد المسعود , العميد/ أمجد خالد القحطاني , العميد الركن/ طارق النسي , العميد الركن / أحمد الظاهري ) وأكد المصدر أن مهام اللجنة العسكرية سحب السلاح الثقيل من معسكرات المجلس الانتقالي وضم قواتها إلى وزارتي الداخلية والدفاع حسب مخرجات اتفاق الرياض. وأضاف المصدر أن اللجنة العسكرية ستقوم على ترتيب اللواء الأول حماية رئاسية وباقي ألوية الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن ومعسكرات المنطقة الرابعة لاستكمال ترتيب أوضاعهم تم توزيعهم في جبهات القتال حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومخرجات اتفاق الرياض وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن.

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