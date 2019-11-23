أمير عسير يوجِّه بخروج الطلاب مبكرًا غدًا لمشاهدة نهائي دوري آسيا

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اليوم السبت، بإلغاء الحصة السابعة بجميع محافظات الإمارة، لتمكين الطلاب من مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ـ مباراة وطن

وأوضحت إدارة تعليم بيشة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّه وفق توجيه أمير منطقة عسير، وحيث إنَّ مباراة نادي الهلال مع نادي أوراوا الياباني في الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الأحد، وتعتبر مباراة وطن، تكون الحصة السادسة غدًا آخر حصة ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة.

من جانبها، أوضحت مصادر لـ«عاجل» بأنه لم يتم تحديد إذا ما كان هذا التوجيه يشمل مدارس البنين والبنات أم أحدهما فقط، وستتضح الصورة خلال الساعات القادمة.

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ـ توجيه من ولي العهد

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وجَّه في 13 نوفمبر الجاري، بتأمين أربع طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال، في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي سيُقام في اليابان، على استاد سايتاما، الأحد 24 نوفمبر الجاري.

أتي هذا التوجيه دعمًا من ولي العهد لفريق الهلال باعتباره ممثلًا للكرة السعودية، وتحفيزًا للاعبيه على حسم اللقب لصالح الفريق، بعد أن أنهى «الزعيم» مواجهة الذهاب التي أُقِيمت بالرياض بهدف دون رد.

ومن المقرَّر أن تبدأ الهيئة العامة للرياضة- بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال- في وضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا لتوجيه ولي العهد.