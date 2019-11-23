الجبير: يجب استمرار الردع لمنع إيران من تكرار هجمات أرامكو

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت: إنَّ إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على أرامكو، وسنأخذ وقتنا للتحقيق في الحادث. مشيرًا إلى أن المملكة «ستطلب من الأمم المتحدة توفير خبراء لذلك».

وأوضح الجبير في كلمته بحوار المنامة المنعقد في البحرين، أن إيران لا يمكن السماح لها بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية بأهداف طائفية، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة تواجه الآن خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو في الـ14 من شهر سبتمبر الماضي. وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

استمرار الردع

وتابع الجبير، أنه يجب استمرار الردع لمنع إيران من تكرار الهجمات، قائلًا: إن «الاسترضاء» لم ينجح مع هتلر ولن ينجح من النظام الإيراني.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 14 سبتمبر الماضي، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى لاندلاع حريق في معمليْن للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وأوقفت تلك الهجمات نحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة.

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تعويض الانخفاض

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد، حينئذ، أنه حسب التقديرات الأولية أدّت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات. مشيرًا إلى أنَّ الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو ملياري قدم مكعب يوميًا، تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي؛ بنسبة تصل إلى نحو 50 %.

عودة الإمدادات

وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في 17 سبتمبر الماضي أن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه، بعد احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي، على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو، قائلًا: «لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت عليه».