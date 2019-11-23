فيصل بن فرحان: إعداد برنامج شامل وطموح خلال ترؤس السعودية لمجموعة الـ20

تسلّمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناجويا اليابانية.

وقال وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته بهذه المناسبة، إن الرياض أعدت برنامجًا شاملًا وطموحًا خلال ترؤسها لمجموعة العشرين.

ـ توجيهات خادم الحرمين

وأضاف وزير الخارجية، أن البرنامج جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقدّم وزير الخارجية الشكر إلى اليابان، على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، مرحّبًا باستلام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد استعرض -في كلمته خلال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية أواخر يونيو الماضي- نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، بالإضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدّي لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

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ـ إعلان البرنامج في ديسمبر

وستطلق المملكة –في بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر القادم-: الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، ما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ـ نشاط مكثف باليابان لوزير الخارجية

وفي السياق ذاته، واصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نشاطاته المكثفة على هامش ترؤسه لوفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 والمقام حاليًا في اليابان.

حيث التقى الأمير فيصل بن فرحان -وفقًا لحساب وزارة الخارجية على موقع التواصل تويتر- نظيره الهولندي، ستيف بلوك، كما التقى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية القول، إن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، أبلغ الأمير فيصل بأنه سعيد بمقابلته لأول مرة، وأن الجانبين يرغبان في تعزيز العلاقات.

وأشاد موتيجي بالجهد السعودي لتوطيد الاستقرار في جنوب اليمن، وخاصة بعد اتفاق الرياض