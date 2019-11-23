«الغذاء والدواء»: منتجات «مسك الطهارة» تضليل.. وسحبها من الأسواق قبل رمضان

علمت «عاجل»، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتجه إلى تشديد الرقابة على شركات ومصانع منتجات التجميل؛ لتضليلها المستهلكين طوال المدة السابقة، بطرح منتجات في الأسواق تحت اسم «مسك الطهارة».

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن الهيئة رصدت منتجات تحتوي على عبارة «مسك الطهارة» في الأسواق والمتاجر الإلكترونية والصيدليات؛ الأمر الذي اعتبرته مخالفةً وتضليلًا للمستهلكين، وخاصةً النساء.

سحبها من الأسواق قبل رمضان

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وجّهت بسرعة سحب المنتجات المشار إليها من الأسواق قبل بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.‍‍ وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت مؤخرًا بجمع وتحليل عينات من منتج «مسك الغابات للطهارة». وقد أظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة من البكتريا تجاوزت الحدّ المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية؛ الأمر الذي يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.