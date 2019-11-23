وفاة مواطن اختناقًا وإصابة 4 آخرين في المدينة المنورة

تُوفِّي مواطن اختناقًا، وأصيب أربعة آخرون، إثر نشوب حريق في منزل شعبي بالمدينة المنورة، مساء اليوم السبت.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إمارة منطقة المدينة المنورة، نقلًا عن الدفاع المدني: وفاة مواطن اختناقًا وإصابة 4 آخرين، وحالتهم مستقرة، إثر نشوب حريق في منزل شعبي بحي الربوة بالمدينة المنورة.

الدفاع المدني يخمد حريق المدينة المنورة

ونجحت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة في اخماد الحريق الذي اندلع اليوم السبت في صالة بيت شعبي في أحد أحياء المدينة المنورة، والذي أدى إلى وفاة شاب عشريني وإصابة أربعة مواطنين آخرين، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للعلاج في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن فرق الدفاع المدني تبلغت عند الساعة السابعة والربع من صباح اليوم السبت، عن حريق في منزل بحي الربوة، وجرى توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع .

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الحريق في منزل شعبي

وأضاف الجهني أنه عند الوصول للموقع اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد وتم مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه واخماده، ونتج عن الحادث خمس إصابات لمواطنين جراء الاختناق بالدخان وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وفاة شاب عشريني

وأشار المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة إلى أن 4 حالات وضعها الصحي مطمئن ولله الحمد، والخامسة لشاب يبلغ من العمر عشرين عامًا توفى لاحقًا في المستشفى، رحمه الله .

وأكد الجهني أنه جرى تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.