السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة جزيرة شيكوتان الروسية



موسكو 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر للزلازل اليوم منطقة تقع على مسافة 39 كيلومتراً قبالة سواحل جزيرة شيكوتان الخاضعة للإدارة الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق يصل إلى 6.3 كيلومترات تحت سطح البحر في الشمال الشرقي لجزيرة شيكوتان.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

19:37ت م

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