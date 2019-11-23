السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية وتداهم عدة منازل



جنين 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لأسرى وأسرى محررين في بلدة قباطية، وفتشتها واستجوبت ساكنيها بعد أن عبثت بمحتوياتها.

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19:26ت م

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