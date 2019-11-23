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2019-11-23 وفاة شخص سقطت صخرة على مركبته بالباحة متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة حادثًا، نتج عنه حالة وفاة واحدة بعقبة الباحة؛ نتيجة سقوط صخرة على مركبته. Advertisements وبناء على معلومات أولية حصلت عليها “متابعات الخليج 365“، فإن الحادث وقع قبل مغرب اليوم بعد أحد الأنفاق بعقبة الباحة، وذلك بسقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة واحدة، وتم إغلاق العقبة احترازيًّا حتى يتم الانتهاء من الحادث. شارك الخبر







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