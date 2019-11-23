- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تفاصيل توجيه أمير #عسير لمدراء تعليم المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل توجيه أمير #عسير لمدراء تعليم المنطقة
لدعم ومساندة الهلال في الآسيوية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
في إطار حرص أمير عسير على توفير التشجيع والدعم الملائمين لنادي الهلال، فقد وجه سموه بإلغاء الحصة السابعة في المدارس غدًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، بأنه تجاوبًا مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعمًا لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ فقد وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير- حفظه الله- مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر 2019م؛ لتمكينهم من متابعة مباراة الهلال؛ متمنيًا لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل توجيه أمير #عسير لمدراء تعليم المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.