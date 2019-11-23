شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير عسير.. إلغاء الحصة السابعة للطلاب لمتابعة الهلال وأوراوا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة، بالخروج بعد الحصة السادسة غداً (الأحد)؛ لتمكينهم من متابعة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني.
وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن توجيه أمير المنطقة جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة فريق الهلال في البطولة الآسيوية، متمنياً لفريق الهلال التوفيق في إحراز لقب البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه أمير عسير.. إلغاء الحصة السابعة للطلاب لمتابعة الهلال وأوراوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.