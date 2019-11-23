شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير عسير.. إلغاء الحصة السابعة للطلاب لمتابعة الهلال وأوراوا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة، بالخروج بعد الحصة السادسة غداً (الأحد)؛ لتمكينهم من متابعة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن توجيه أمير المنطقة جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة فريق الهلال في البطولة الآسيوية، متمنياً لفريق الهلال التوفيق في إحراز لقب البطولة.