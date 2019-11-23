شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وإصابة 4 اختناقاً بحريق منزل في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نهلة حامد الجمال (المدينة المنورة)

أدى اشتعال حريق في أحد المنازل الشعبية بحي الربوة في المدينة المنورة إلى وفاة شاب، فيما أصيب أربعة آخرون بالاختناق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أنه تم التبلغ عند الساعة 7:15 صباح اليوم (السبت) عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد.

وأضاف: تمت مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده، ونتج عن الحادثة خمس إصابات لمواطنين اختناقا بالدخان، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحم إلى المستشفى، وتوفي أحدهم (20 عاما) لاحقا في المستشفى، فيما الأربعة الآخرون وضعهم الصحي مطمئن، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفى وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.