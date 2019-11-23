السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية



الرياض 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

17:43ت م

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الرياض 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //17:43ت م0075

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