شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:45 مساءً, 23 نوفمبر 2019 م المناطق _ عسير أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري بأنه تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ فقد وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد ٢٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩م؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

والله الموفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.