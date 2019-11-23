شكرا لقرائتكم خبر عن «مجاهدو عسير» يحبطون عملية تهريب لمخالفي نظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت دوريات القطاع الشرقي للمجاهدين بعسير ضبط محاولة نقل (19) شخصاً من مخالفي نظام أمن الحدود ، وتم القبض على سائق المركبة المستخدمة في ذلك ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم إحالتهم للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات النظامية .

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