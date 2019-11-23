إصدار بطاقات الأحوال لطالبات الثانوية دون مراجعة

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت الأحوال المدنية بالرياض محاضرة بعنوان (هويتي انتمائي) قدمتها الأستاذة ابتهال الصبيحي لطالبات ومعلمات الثانوية 124 بحي الملقا بالرياض بحضور قائدة المدرسة الأستاذة سارة بنت عبدالعزيز المنيع والمساعدات.

واستهدفت المحاضرة إلى زيادة الوعي لدى الطالبات بماهية الهوية الوطنية وأهمية استخراجها والمحافظة عليها.

وأكدت الصبيحي أن الأحوال تقوم بهذه الزيارات من أجل تعريف الطالبات بأهمية بطاقة الأحوال بالنسبة لهن، إلى جانب تعريفهن بالمتطلبات الأساسية من أجل إصدار البطاقة لتوفيرها عند زيارة موظفات الأحوال للمدرسة من أجل إصدار البطاقة، وإذا كانت المدرسة لا تضم إلا طالبات قليلات فإنها تعطي بطاقة لمراجعة الأحوال في أي وقت بدون حجز موعد.

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وأشارت مديرة مكتب التعليم بشمال الرياض فوزية بنت محمد السبتي إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج الشراكة بين إدارة التعليم والأحوال المدنية في إطار العمل على إصدار بطاقات الهوية الوطنية للطالبات.

من جهة أخرى قامت طالبات المدرسة 124 الثانوية بتنفيذ مشروع التوعية بالوقاية من الأمراض النفسية.

واشتمل البرنامج على محاضرة ركزت على أهمية ودور الرياضة في الوقاية من الأمراض النفسية وإلى جانب تخصيص ركن لبعض النشرات والمطويات واللوحات التوضيحية عن بعض الأمراض النفسية.

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