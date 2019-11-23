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فيروس مُعدٍ يضرب مدرسة في تبوك

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2019-11-23

فيروس مُعدٍ يضرب مدرسة في تبوك

الكشف عن ست حالات مصابة

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها عن صدور خطاب سري موجه من الشؤون الصحية لإدارة تعليم تبوك بضرورة الكشف على جميع طلاب إحدى المدارس، بحي الروضة وتحويلهم إلى مركز الرعاية الصحية الأولية وإلى الوحدة الصحية للكشف عليهم؛ وذلك بعد كشف 6 حالات مصابة بفيروس “كوكساكي”.

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يذكر أن فيروس كوكساكي سريع الانتشار ويتسبب في أعراض فيروسية في الأقدام والأيدي والفم.

وطالبت الشؤون الصحية من التعليم ضرورة فحص جميع المخالطين للمصابين من الطلاب والمعلمين وأهاليهم، ونصحت بضرورة عزل المصابين لحين تماثلهم للشفاء.

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