شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة للوقاية من السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-23 نصيحة مهمة للوقاية من السكري متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أهمية تعديل العادات الغذائية واتباع نمط حياة صحي متوازن، في المأكل والمشرب للوقاية من مرض السكري. Advertisements ونشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وعلقت عليه بقولها: “في مرحلة ما قبل السكري تعديل عاداتك يساهم بإذن الله في الوقاية من السكري النوع الثاني”. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة للوقاية من السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.