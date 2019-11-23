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2019-11-23 تفاصيل فعاليات السبت والأحد بمختلف المناطق متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وحدة الفعاليات بمركز التواصل الحكومي اليوم السبت، تفاصيل الفعاليات التي تشهدها مناطق المملكة خلال اليوم السبت وغداً الأحد. Advertisements ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك الفعاليات بمختلف المناطق، من خلال الرابط التالي (هنا). شارك الخبر







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