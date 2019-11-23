شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم عسير»: 25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة، لنقل أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، لعدد من منسوبي التعليم وشركة «تطوير» لخدمات النقل والشركة المشغلة.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة لأبنائهم وبناتهم.