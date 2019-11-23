شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بيشة»: إلغاء الحصة السابعة للبنين للتمكين من متابعة الهلال أمام أوراوا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني ، خالد آل مريّح (أبها)

تشهد الأوساط الإعلامية في منطقة عسير وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، نشر وتداول خبر مفاده أن الحصة السادسة غداً (الأحد) في مدارس المنطقة ستكون الأخيرة ويتمكن بعدها طلاب المدارس من الخروج ومتابعة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الذي سيجمع فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني عند الساعة الواحدة ظهراً.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من التساؤلات عن صحة ما يتم نشره وتداوله بحكم عدم تداول تصريح واضح سواء من إمارة عسير أو إدارة التعليم، فيما أعلن الحساب الرسمي لـ«تعليم بيشة» أنه وفق توجيه أمير منطقة عسير، فإن مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني الساعة الواحدة ظهراً يوم غدا (الأحد) تعتبر مباراة وطن، وتكون الحصة السادسة غداً آخر حصة، ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي أن نهاية الحصة السادسة للبنين فقط حسب نص توجيه أمير المنطقة، وهو ما أثار التساؤلات عن أسباب حرمان الطالبات من متابعة ممثل الوطن أسوة بالطلاب.