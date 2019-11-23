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عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم مقطعا فيديو مثيرا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وفي المقطع يتحدث صدام عن علاقة أمريكا بدول الخليج ، ومحاولة إهانة قادتها على العلن.

و وضع صانعو الفيديو بعض مقاطع الفيديو المهينة لقادة عدد من الدول الخليجية مع الرئيس الأمريكي ترامب لكي تكون متماهية مع ما يقوله صدام.

ويقول صدام في الفيديو: على العرب أن يصحوا .. كافي يقبلون إهانات من أمريكا والصهيونية .. يحموهم منين لدول الخليج .. معناه أمريكا ماضية في سياسة التخويف لهم .. قبل بس بيناتهم يقولولهم اشتروا هاي القائمة من أسلحتنا لأن الخوف جاي لكم من العراق ومن إيران ليخوفوهم .

وأضاف: شوف شًكثر بدهم يهينوهم بدأت المهانة تصير على المستوى المكشوف والمفتوح حتى وراها تجلدهم على ظهورهم بالخيرزان".

وعلق فيصل القاسم ثائلا: شاهد كيف تحققت نبوءات صدام حسين بشكل رهيب بشأن الخليج.

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مذيع الجزيرة فيصل القاسم يكشف نبوءة خطيرة عن صدام حسين تحققت اليوم بحذافيرها .. وينشر فيديو يهز العالم (شاهد)



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