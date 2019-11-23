شاب سعودي يقطع 300 كيلومتر من الخفجي إلى الدمام سيراً على الأقدام لهذا الهدف

انطلق شاب سعودي من هواة المشي في رحلة لقطع مسافة 300 كيلومتر سيراً على الأقدام من الخفجي إلى الدمام.

وقرر الشاب ويدعى “محمد الغاطي” وفقاً لـ”اليوم”، قطع تلك المسافة؛ بهدف نشر ثقافة المشي وأثرها الإيجابي على الصحة. وبدأت الرحلة التي تستغرق 6 أيام ويقطع الشاب خلالها يومياً 50 كيلومتراً من مدخل بوابة الخفجي على أن تنتهي في طريق الملك فهد بالدمام.

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