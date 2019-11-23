بالصور: انتهاء تركيب أعلى مسجد معلق في العالم بمكة المكرمة

كشفت مصادر عن انتهاء الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم، بين برجي مشروع جبل عمر المطل على الحرم المكي الشريف.

وقالت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، إن المرحلة التالية ستشمل أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليكون المصلى جاهزاً للافتتاح واستقبال المصلين.

وكانت أعمال تنفيذ المشروع التي انطلقت في أكتوبر الماضي، بدأت بتركيب المنصة الرئيسة للمصلى، على ارتفاع 161 متراً، حيث يتميز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وتواصل سمعي وبصري مع المصلين بالمسجد الحرام.

يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مصل، وأن مساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى مخصصة لمرافق الخدمات.