بهذه الطريقة.. انتحار شاب بأحد المنتزهات في الباحة

باشرت الجهات الأمنية ظهر الجمعة، حادثة انتحار شاب في منتصف عقده الثاني، وذلك بأحد المنتزهات في محافظة القرى بمنطقة الباحة. ووفقاً لـ”سبق” فإن شاباً يبلغ من العمر 14 عاماً يدرس بالمرحلة الثانوية قام بشنق نفسه بإحدى المظلات بمنتزه القمة بشمرخ في محافظة القرى. ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

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