كشفت مصادر «عاجل»، أن الجندي أول فهد بن يحيى زيلعي المجرشي بقطاع العارضة في منطقة جازان بالحد الجنوبي، استشهد فجر اليوم السبت.
وقالت مصادر «عاجل»، إن البطل المجرشي وهو من منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان بالحد الجنوبي، استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي.
وأوضحت المصادر، أنه تم التنسيق تم مع ذويه لتسلم جثمانه تمهيدًا للصلاة عليه عصر غد الأحد، بجامع قرية المحصارة التابعة لمحافظة الحرث بمنطقة جازان، على أن يوارى الثرى بمقبرة النوافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: استشهاد المجرشي أحد جنود حرس الحدود بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.