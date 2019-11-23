مصادر «عاجل»: استشهاد المجرشي أحد جنود حرس الحدود بالحد الجنوبي

كشفت مصادر «عاجل»، أن الجندي أول فهد بن يحيى زيلعي المجرشي بقطاع العارضة في منطقة جازان بالحد الجنوبي، استشهد فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر «عاجل»، إن البطل المجرشي وهو من منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان بالحد الجنوبي، استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي.

وأوضحت المصادر، أنه تم التنسيق تم مع ذويه لتسلم جثمانه تمهيدًا للصلاة عليه عصر غد الأحد، بجامع قرية المحصارة التابعة لمحافظة الحرث بمنطقة جازان، على أن يوارى الثرى بمقبرة النوافلة.