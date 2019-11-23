الحصيني: أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة.. حتى الأحد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق، وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض.

مناطق التأثر

وتابع الحصيني، أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض. مشيرًا إلى أنَّ الفرصة مهيأة لتكون سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصة على جنوب جدة والطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت الهيئة، عدة تنبيهات أكّدت خلالها، تعرُّض (بحرة، جدة، خليص) بمكة المكرمة لتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة الواحدة ظهر أمس الجمعة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

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سحب رعدية

كما تشهد (المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) بمنطقة الباحة، تكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خلال حالة جوية بدأت الساعة الثالثة صباح اليوم السبت وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وتتعرض (المهد) بالمدينة المنورة إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها رياح سطحية تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

وتتعرَّض (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بيشة، تثيلت، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل) بمنطقة عسير إلى هطول أمطار رعدية يصحبها رياح سطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، فيما تشهد (الحائط، السليمى، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) بمنطقة حائل بمنطقة حائل استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباح اليوم السبت بهوب رياح نشطة يصحبها أتربة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساء.

تحذيرات الدفاع المدني

وكانت مديرية الدفاعالمدني بمنطقة جازان، طالبت جميع المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر؛ حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك بعد تنبيه مماثل حذرت خلاله مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من مخاطر التقلبات الجوية، التي يستمر تأثيرها حتى يوم الاثنين المقبل.