حنين الغزواني.. الحارس الذي خطف قلوب أهالي الداير

قصة جميلة جمعت حارس أمن مهرجان الداير للتسوّق والترفيه حنين الغزواني، بالأهالي والزوّار، الأطفال قبل الكبار، طوال خمس سنوات دفعت الجميع للمطالبة بتكريمه.

وكانت هذه السنوات الخمس، كفيلة بمنح حنين الغزواني حب كل من ذهب لحضور مهرجان الداير للتسوق والترفيه، نظرًا لتفاني وإخلاص حنين من أجل تأمين بهجة الأهالي وأطفال الداير.

عم غزواني صديق الأطفال

وارتبط اسم حنين الغزواني ارتباطًا وثيقًا بزوار المهرجانات بالداير؛ بحسن أخلاقه ورقي تعامله ولطف أسلوبه مع الجميع؛ حتى صار صديقًا للأطفال.

والتقت «عاجل» الحارس حنين الغزواني، الذي قال: لقد قضيت قرابة الخمسة أعوام، وأنا أؤدي مهامي كحارس أمن لمهرجان الداير للتسوق والترفيه، ولعل من حسن حظي أن حضوري ارتبط دائمًا بحضور فعاليات الترفيه والتسوق.

30 كيلومترًا كل يوم

وأوضح حنين الغزواني، أنه رغم قيامه يوميًا بقطع مسافة أكثر من 30 كيلومترًا من أجل أن يؤدي مهام عمله بواسطة سيارته القديمة، إلا أن شغفه لعمله وحبه لخدمة الناس والأهالي، يحفّزه دائمًا للتغلب على معوقاته.

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تكريم حنين الغزواني

من جانبهم، أشاد زوّار مهرجان الداير للتسوق والترفيه بحضور حنين الغزواني، ورقي تعامله مع جميع زوّار المهرجان، وطالب كثيرين بتكريمه كونه ظل منذ خمس سنوات يمارس مهام عمله في مساعدة الزوار، ملاطفًا الصغير ومحترمًا الكبير، ويمد يد العون دائمًا للتائه، إضافة لدوره الكبير في منع حدوث أية تجاوزات داخل المهرجان.

أهمية مهرجان الداير للتسوق والترفيه

ويمثل مهرجان الداير للتسوق والترفيه أهمية كبيرة في دعم السياحة في المحافظة، التي تمتاز بطابع سياحي؛ حيث يجتمع فيها جمال الطبيعة وتنوع التضاريس.

ويحرص مسؤولو المحافظة دائمًا على مواكبة تلك المقومات، التي تتمتع بها الداير بتقديم وتوفير جميع الخدمات التي ترضي الزائر، بجانب الفعاليات المتنوعة، التي تعزز من عوامل الجذب للمحافظة.

ويقدم المهرجان العديد من البرامج، التي تستمر على مدى 45 يومًا، وتتضمن هذه البرامج الفعاليات المتنوعة، والمحلات والمطاعم والألعاب، ومسرحًا للطفل، وحديقة للحيوانات، وركنًا خاصًا للأسر المنتجة.