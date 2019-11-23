3 نصائح من الدفاع المدني لأجل نزهة برية آمنة

وجَّه الدفاع المدني السعودي- مساء أمس الجمعة- عددًا من النصائح للمواطنين والمقيمين عند الخروج للتنزه؛ حفاظًا على سلامتهم.

3 نصائح من أجل نزهة آمنة

وأوضح الدفاع المدني في إنفوجراف نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من أجل نزهة برية آمنة، لا بد التأكد من الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب قبل نصب الخيام.

وأضاف الدفاع المدني، أنه يجب نصب خيمة المطبخ؛ بعيدًا عن بقية الخيام.

كما شدَّد الدفاع المدني على ضرورة عدم وضع الإنارة بجوار قماش الخيمة؛ حتى لا تتسبب في نشوب حريق.

موجة من التقلبات الجوية

وكان الدفاع المدني، قد أهاب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتوقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدة مناطق، خلال الفترة المقبلة من بينها منطقة نجران.

تجنب مجاري الأودية والسيول

ودعت إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

Advertisements

وشددت في الوقت نفسه على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وتوقع خبراء أرصاد، بدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة.

وقال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام؛ جراء تمدد المنخفض الحراري.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأضاف الحربي، أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض، وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض.

وتشمل الحالة المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وكذلك جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.