«جاكيت ولي العهد».. مغردون يشيدون بالإطلالة الوثابة للأمير محمد بن سلمان

أبهرت إطلالة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاح بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، أمس الجمعة، بدورتها الثانية في المملكة، روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

روح الشباب

ودشَّن مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا تحت وسم #جاكيت_ولي_العهد، أبدوا من خلاله إعجابهم بالإطلالة الوثابة، بعبارات مُزِجت بين الدعاء والثناء، بينها «ربي يعزك ويطول عمرك»، و«القوة والثقة والصفات المهيبة»، و«لهيبة عنوان.. أميرنا الغالي محمد بن سلمان».

تواضع مشهود

وقال المعلم «إبراهيم المالكي»: إنَّ «إطلالة الأمير الشاب قائد التطوير والنهضة الجديدة للمملكة العربية السعودية لم تكن عادية بل شغلت الكثير من وسائل الإعلام والمتابعين لسموه الكريم.. هذا الرجل خرج في برتوكول عفوي بسيط متواضع، ولكن من تواضع لله رفعه رفع الله قدرك أبا سلمان وزادك عزًا وتمكينًا وحفظك».

وجادت قريحة صاحب أول ديوان شعري يتناول عاصفة الحزم علي طاهري بأبيات معبرة بحق ولي العهد قال فيها: «إنّ الجاكيت عليك أجمل ملبس/ فكأنما هو سندس وزبرجد / ما زُين الجاكيت إلَّا عِندما.. أُلْبِسْتَهُ، ولِذا الجميع يغَرِّد/ أنتَ الأمير، وما اللِباس مُجَمِّلٌ.. لك بل لباسك في بَهائكَ يُحسَدُ/ لو ألبس الناسُ الجَواكِت أنتَ في.. أُفُقِ المَهابَةِ والجَمالِ الأَوحَدُ».

تاج المفاخر

وأضاف الباحث بالتاريخ الإسلامي الدكتور عبد الله سكات، «أنت يا تاج المفاخر فيك أفاخر.. كل فعلٍ باسمك تباهي حروف/ وقفتك فيها شدى فوح المباخر.. ونظرتك حرك بها العالم صفوفه.. »

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وحول حالة الإقبال على ارتداء «الجواكت» قال المغرد فهد: «يقدرون يشترون مثل ملابسه، بس ما يقدرون يشترون هيبته.. أبو الحزم أبو العزم»، وأكملت المغردة منال، «طحت بغرام النظارة أكثر من الجاكيت ما شاء الله على الفخامة».

زيارة المتاجر الإلكترونية

وبعد ظهور ولي العهد بـ«الجاكيت»، بدأ المغردون في البحث عنه رغبة في شرائه، حتى تمكنوا من الوصول إليه بالمتاجر الإلكترونية التي شهدت زيادة كبيرة في عدد الزيارات، بحثًا عن «الجاكيت».

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، شهد أمس الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالسعودية، وذلك في مدينة الدرعية بالرياض.

ولدى وصول ولي العهد حلبة السباق، عُزِف السلام الملكي، ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.